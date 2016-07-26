東京奧運｜施廷懋衛冕女子3米板跳水 中國9連霸

東京奧運女子3米牌跳水決賽，中國代表施廷懋以無敵姿態贏得金牌，她更成功連續2屆奧運贏得女子個人和雙人3米板金牌。至於銀牌則由另一中國代表王涵奪得。

中國隊過去一直在3米板跳水稱霸，已經連續8屆奧運奪得金牌。在初賽中，2名中國代表施廷懋及王涵分別排在首2名，奪冠呼聲極高。

進入決賽，她們並沒有叫一眾中國跳水迷失望。施廷懋發揮相當出色，5跳得分均取得75分或以上，總分數更是由頭帶到尾，以總分383.5分無敵姿態奪冠。王涵雖然在第2和第3跳失準，僅得67.5分66分，但她在調整後表現回勇，最後以348.75分奪銀，而銅牌則由美國選手Krysta Palmer贏得。

連奪2屆金牌 施廷懋功成身退

奪得這面金牌後，施廷懋已成功贏得2屆奧運女子個人和雙人3米板金牌，已年屆29歲的她，可算是功成身退。她於奪冠後更當場灑淚，哭成淚人，「我等這一刻等得太久了，是一種釋放。我覺得已經很棒了，平時我對自己要求都很高，但這一刻拿到這塊金牌，相當滿意。」她更透露，這是她最後一屆參與的奧運：「或許是我最後一屆奧運，希望能夠在人生的道路上，也能像在跳水項目上一樣創造出輝煌的成績。」

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