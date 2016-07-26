東京奧運｜日媒爆閉幕禮原計劃玩問答 連天皇都要參加

今屆東京奧運接近尾聲，日本雜誌《週刊文春》取得了早前因為失言而被辭退的開幕及閉幕禮負責人佐佐木宏，一份有關閉幕禮的文件，其中更建議，日本天皇亦參與演出。

今年初因為失言被抨擊而辭去東奧負責人的佐佐木宏，早於去年10月27日已向東京都知事小池百合子提交的一份有關閉幕禮的97頁文件。

宮內廳對計劃已呈交都知事感驚訝

當中有31頁提到一個有關閉幕禮上舉行的遊戲，會採用七八十年代日本人氣電視節目《全美超級答問》方式，讓包括日本德仁天皇在內參與問答比賽，當中的題目會與奧運會以及東京奧運的內容有關。

對於《週刊文春》所取得的有關文件，宮內廳回應《週刊文春》表示，閉幕式將由秋篠宮代表出席已得到確定，又表示德仁天皇對奧運舉行感到難忘，並明白到相比起開幕禮，閉幕禮會採取比較輕鬆的態度。然而對於採用如此輕率的問答環節，並已去到呈交上都知事的程序感到驚訝。

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