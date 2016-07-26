東京奧運｜日本女籃挫尼日利亞晉級 控衛町田瑠唯15助攻平奧運紀錄

東京奧運女子籃球項目，今日(2日)進行分組的最後一輪比賽。第一隊登場的日本以102:83擊敗尼日利亞之餘，球隊控球後衛町田瑠唯單場交出15個助攻，追平奧運女籃史上最多助攻紀錄。

今早起在琦玉超級體育場舉行的女子籃球分組賽，日本女籃在第一場比賽上陣，迎戰尼日利亞。賽前取得1勝1負，日本女籃今仗有主力林咲希獨取23分，當中包括3分球11射中7。而球隊的「司令塔」町田瑠唯今場交出15個助攻，佔日本今場助攻數字逾4成。根據國際籃聯表示，町田瑠唯追平了奧運女籃的單場助攻紀錄。

獲勝的日本隊是繼里約奧運之後，連續兩屆在女子籃球項目晉級半準決賽。

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