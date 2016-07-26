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東京奧運｜日本女籃最後16秒3分絕殺　1分險勝比利時首次打入4強
2 小時前
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東京奧運｜日本女籃最後16秒3分絕殺　1分險勝比利時首次打入4強
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林咲希絕殺3分協助日本反勝比利時晉級。(路透社)

日本女籃成為奧運史上第3支打入女子籃球4強的亞洲球隊。在今日(4日)舉行的東京奧運女子籃球半準決賽，日本以86:85，一分之微險勝比利時取得準決賽一席位。

過去只有南韓在1984及2000年，以及中國在1984、1992及2008年打入過奧運女籃4強，當中南韓及中國更分別於1984及1992年打入決賽，但都僅獲銀牌。而自2008年後，沒有一支亞洲球隊晉身過奧運4強。

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日本女籃首次晉級奧運4強。(路透社)

林咲希最後3分得手

日本隊在8強，首節以19:16取得領先，不過比利時在第2節反勝,，半場日本落後41:42。第3節比利時控制戰局，以領先優勢拉開到61:68。不過日本隊在最後一節積極反擊，在比賽最後37秒，日本落後83:85，林咲希在最後16秒接應町田瑠唯傳球，3分線外起手命中，為日本最終以86:85戲劇性反勝比利時。

日本隊今場共有5名球員取得雙位數的得分，當中赤穗向日葵除了交出12分，更摘下7個籃板。町田瑠唯則有10分、14個助攻及2個籃板。而得分最高是宮澤夕貴，為球隊貢獻21分、2次助攻及3個偷球。至於高田真希亦為日本女籃貢獻19分、4個籃板、2個助攻。比利時Emma Meesseman及Kim Mestdagh雖然分別取得25及24分，是全場最多的2人，但比利時得分也只集中2人。

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中國女籃以70:77不敵塞爾維亞出局。(路透社)

至於中國女籃在另一場半準決賽，以70:77不敵塞爾維亞出局，而塞爾維亞準決賽會對擊敗澳洲的美國。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜日本女籃最後16秒3分絕殺　1分險勝比利時首次打入4強-278920
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