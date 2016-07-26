東京奧運｜日本女籃會長承諾獎金加碼 冀懸賞破美國奪金

東京奧運女子籃球賽場，日本女子隊連續在半準決賽及準決賽打出奇蹟，擊敗比利時及法國晉身明日(8日)的決賽，原本由日本協會提出的500萬日元（約35.4萬港元）金牌獎金，日本女籃會長三屋裕子就表示，如果獲得金牌將與向理事會要求加碼。

日本女籃在今屆奧運表現突出，在分組賽以2勝1負次名晉級，之後連續擊敗比利時及上屆第4名的法國，晉身明日決賽。雖然分組賽，日本曾以69:86不敵美國，但日本在淘汰賽的氣勢不弱，仍期望創出奇蹟。

日媒倡企業集資

日本傳媒就指出，日本女籃成員效力的女子籃球聯賽W-League球會，背後所屬的都是大企業，若夾份再添500萬日元，將可令女隊增加可觀的獎金。確實，W-League球會的企業包括豐田汽車、ENEOS、Denso、富士通、日立、三菱電機等。

美國女籃自1996年之後，已經在奧運連贏了6屆女籃金牌。

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