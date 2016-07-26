東京奧運｜日本摔跤兩金贏足5屆 川井姊妹齊奪金

東京奧運在繼柔道的阿部一二三與阿部詩兄妹分別獲得金牌之後，再有一對日本姊妹在奧運賽場奪金。在摔跤女子57公斤級項目，川井梨紗子昨日(5日)贏得個人第2面奧運金牌，而其妹妹川井友香子，則在前一日贏得女子62公斤級的金牌，她們亦為日本連續5屆囊括該兩個級別的金牌。

在里約奧運贏過女子63公斤級金牌的川井梨紗子，今屆改於57公斤級參戰。其妹妹川井友香子則在女子62公斤級上陣。川井梨紗子在昨日的決賽，擊敗歐洲冠軍的白俄羅斯選手Iryna Kurachkina。

繼承吉田沙保里及伊調馨金牌

女子摔跤是2004年才新增的項目，其中57公斤級的金牌，過去一直由日本選手勝出，最初的3屆由已退役的日本代表吉田沙保里奪得，之後再由伊調馨贏得，今屆再由川井梨紗子勝出。而川井梨紗子的妹妹川井友香子，贏得的62公斤級亦是一直由日本囊括，過去先由伊調馨連贏3屆，里約奧運再由川井梨紗子獲勝，今屆則改由妹妹奪金。

妹妹川井友香子表示，過去5年一直都渴望與姐姐一同出戰奧運，今屆能一起獲得金牌是非常興奮。

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