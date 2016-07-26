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東京奧運｜日本男足銅牌戰負墨西哥 久保建英成淚人
1 小時前
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東京奧運｜日本男足銅牌戰負墨西哥 久保建英成淚人
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久保建英賽後坐在場上痛哭。（路透社）

日本在周五東京奧運男足銅牌戰，以1:3不敵墨西哥，未能取得53年來首面獎牌。

日本中堅富安健洋停賽復出，前鋒相馬勇紀亦回歸正選，與久保建英、堂安律合力支援射手林大地，力爭繼1968年奧運之後，再於銅牌戰擊敗墨西哥。

 

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祖漢華斯基斯頂入，助墨西哥半場領先兩球。（路透社）

可是，或許因為連續兩場都激戰120分鐘，日本的體力有點不支。13分鐘，遠藤航在禁區跌踢阿歷西斯域，球證判罰12碼，法蘭斯高哥度華主射得手，墨西哥先開紀錄。法蘭斯高哥度華在22分鐘由入球者變為助攻者，開出罰球予祖漢華斯基斯頂入，墨西哥半場領先2:0。

藍武士半場變陣，以旗手怜央入替相馬勇紀，奈何於58分鐘再於死球失守，法蘭斯高哥度華開出角球，阿歷西斯域加頂成3:0。78分鐘，久保建英盤球突破後傳予三笘薫，後者擺脫守將後射入，日本追回1球，但僅此而已，最終以1:3不敵墨西哥，後者近3屆取得1金1銅。

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三笘薫在末段追回一球。（路透社）

日本繼2012年倫敦奧運後，再次失落銅牌，久保建英賽後非常失望，坐在場上痛哭，獲隊長吉田麻也安慰，但這位中堅也不好受，雙眼通紅，事關他在9年前的失利同樣在陣。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜日本男足銅牌戰負墨西哥-久保建英成淚人-279322
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