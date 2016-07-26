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東京奧運｜日本軟實力大爆發　場館勁播動漫曲有驚喜
2 小時前
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東京奧運日本ACG男兒當入樽君が好きだと叫びたい排球少年イマジネーション進擊的巨人紅蓮の弓矢
東京奧運｜日本軟實力大爆發　場館勁播動漫曲有驚喜
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在女子3人籃球項目，球員入場期間播放《男兒當入樽》片頭曲。(美聯社)

雖然東京奧運因新冠肺炎影響延期，日本國內民眾對於是否應該繼續舉行仍處於兩極，但是作為反映日本軟實力，在開幕禮之後仍不斷獲得激賞，其中多個場館比賽或休息期間播放的動漫背景音樂，獲得不少掌聲。

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3人籃球BGM－《很想大聲說喜歡你》

體育動漫以熱血、友情、努力的賣點，對於運動推廣起不少作由，當中由棒球、足球、籃球，到近期連卡巴迪都有。而在奧運賽場亦展示日本這種軟實力。在3人籃球賽場，日本隊進場時播起《男兒當入樽》（SLAM DUNK）的開場曲《很想大聲說喜歡你》（君が好きだと叫びたい）。

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前中國籃球名將姚明現身奧運3人籃球賽場。(路透社)

排球BGM－《Imagination》

在排球賽場，同樣亦播放排球動畫《排球少年》（ハイキュー!!）的開場曲《Imagination》（イマジネーション）。據說，日本隊球員本身也喜歡看《排球少年》，故此聽到這首主題曲也十分感動。

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在排球場內，播放《排球少年》的開場曲令日本男排球員非常興奮。(路透社)

射擊BGM－《紅蓮的弓矢》

至於最誇張，則莫過於在射箭會場播放《進擊的巨人》（進撃の巨人）的開場曲《紅蓮的弓矢》（紅蓮の弓矢），另外在柔道賽場，於運動員入場前亦曾播放《攻殻機動隊》的《謡》。

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射擊項目，場內竟選擇播放《紅蓮的弓矢》。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜日本軟實力大爆發　場館勁播動漫曲有驚喜-277373
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