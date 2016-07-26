東京奧運｜曹緣楊健擊退戴利 中國跳水奪7金

東京奧運跳水項目的最後一個比賽，男子10米高台今午(7日)舉行決賽。中國的曹緣繼上屆贏得3米板金牌後，今屆轉戰高台仍奪金。而另一中國代表楊健則取得銀牌，英國的戴利（Tom Daley）則獲得銅牌。

在倫敦奧運贏過雙人10米高台金牌的曹緣，在上屆里約奧運贏得3米板的個人金牌。雖然他今屆在雙人10米台不敵英國的組合而只得銀牌。

戴利曾升上第一位

但是在今日的個人決賽，曹緣第1跳取得102分的高分，然而在第2跳選擇只有難度3.2的向內翻騰三周半抱膝，但是表現欠佳只得81.6分，排名一度跌落第3，相反戴利在第2跳以同樣的一套動作跳出91.2分，排名升上首位。然而曹緣之後兩跳表現回穩，戴利則在第4跳僅得80.5分的成績。曹緣縱使最後兩跳表現不及隊友楊健，但仍以總分582.35，力壓580.40的楊健，奪得10米高台的個人金牌。至於戴利就獲得548.25分，獲得銅牌。

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