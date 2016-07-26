東京奧運｜曾憧憬9秒89紀錄 蘇炳添創造亞洲歷史

蘇炳添於東京奧運100米初賽跑出9秒83，打入決賽之餘，更打破了亞洲紀錄。現年31歲的他，一度為中國短跑最接近奧運獎牌的選手，但近2年都受傷患困擾，後來終於重拾佳態。

蘇炳添出身自廣東中山，說得一口流利的廣東話。他於2004年開始投身田徑賽事，2015年，他在美國舉行的黃金田徑聯賽跑出9秒99成績，成為史上首位在10秒內完成100米的非歸化亞洲運動員。2018年，蘇炳添表現再上一層樓，他於馬德里回徑賽100米跑出9秒91成績，追平亞洲紀錄，更刷身中國紀錄。

近年受傷患困擾

如日中天的蘇炳添，於2019年遇上樽頸，因為遭受傷病困擾，他整年都在養傷及作恢復，加上他年紀已邁向30，他曾慨嘆沒有時間準備東京奧運。不過，由於新冠疫情令奧運延遲一年舉行，蘇炳添意外地有更多時間備戰。

在過去一年間，蘇炳添一星期六日都會進行封閉集訓，由於已年屆31，身體自我回復比以往更慢，他在訓練後都需要更多時間作恢復。不過，他並沒有怨言，他認為自己憑住經驗及比賽上的控制力，有能力再創高峰。

「我是1989年生的，我想我的紀錄是9秒89。」這是蘇炳添1年前受訪前許下的願望。今天在奧運賽場上，他做到了。9秒83，這個成績也許在100米歷史上不算是甚麼，但對亞洲人來說，他創造了新歷史。

相關新聞：

東京奧運｜以色列體操歷史性奪金 南韓首踏頒獎台

東京奧運｜破亞洲紀錄入決賽 挑戰百米飛人寶座

東京奧運｜施維列夫橫掃卡查洛夫 首奪奧運網球男單金牌

東京奧運｜施廷懋衛冕女子3米板跳水 中國9連霸