東京奧運｜未獲選參與奧運 新西蘭單車手自殺身亡

今屆東京奧運，運動員的心理健康成為其中一個話題，在奧運完結後的一天，新西蘭女子場地單車運動員Olivia Podmore自殺身亡。

24歲的Olivia Podmore是新西蘭的場地單車運動員，在2016年里約奧運代表新西蘭出戰，參與過團體爭先賽、個人爭先賽及凱林賽3個項目，在凱林賽與李慧詩初賽同場，但因為意外撞車未能完成比賽。Olivia Podmore本身取得奧運的參賽資格，但最後沒有入選入新西蘭單車隊出戰奧運。

曾於網上表示運動員壓力大

Olivia Podmore在離世前曾在Instagram表示感到精英運動員的壓力，之後就失蹤。新西蘭警方其後在北島懷卡托找到Olivia Podmore的遺體。Olivia Podmore離世前的其中一個已刪除的內容曾表示：「當你贏的時間感覺與其他不一樣，但當你輸，當你沒能獲選縱使你取得資格，當你受傷，當你未能符合社會對的期望……」

與Olivia Podmore認識的已退役新西蘭兩屆划艇金牌得主Eric Murray表示震驚及悲劇，Murray指：「我們失去了一個妹妹，一個朋友及一個輸給了內心的鬥志的鬥士。如果可以在最後72小時內見到她，可能這件事就不會發生。這就是我們常提到心理健康的問題。

新西蘭單車協會表示，已經就事件檢視是否有些事做得不足。在今屆奧運，心理健康成為其中一個重要議題，當中包括美國體操選手比莉絲（Simone Biles）因此退出多場比賽。

24小時防止自殺求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會24小時中文及多語言防止自殺熱線︰28960000

明愛向晴熱線：18288

生命熱線︰23820000

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

社會福利署熱線︰23432255

相關新聞：

東京奧運｜港劍擊隊朱嘉望獲日媒關注

東京奧運｜澳洲泳手展示選手村紀念品 3,000蚊件外套最吸引外國網友

東京奧運｜選手村11月再開賣 日研究員稱借運動員宣傳增吸引力

東京奧運｜獲大批市民支持 謝影雪：感緊張亦有動力