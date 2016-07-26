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東京奧運｜朱婷傷患成焦點 中國女排硬撼美國
9 小時前
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東京奧運中國女排朱婷美國郎平李盈瑩
東京奧運｜朱婷傷患成焦點 中國女排硬撼美國
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主帥郎平面臨考驗。

東京奧運今日爆發中美女排大戰！衛冕的中國隊出師不利，在隊長朱婷失準下，首戰慘吞土耳其3蛋；今日分組第2場賽事硬撼美國，中國隊能否及時回勇打開勝門，朱婷表現將成關鍵。
 

今屆東奧女排賽事12隊，首階段分成A、B兩組。A組為日本、塞爾維亞、巴西、韓國、多明尼加、肯尼亞；B組為中國、美國、俄羅斯奧委會、意大利、阿根廷及土耳其；B組頓成死亡之組，當中以中國、意大利及美國整體實力稍高。上屆冠軍中國女排續以大槌手朱婷為主力，惟首仗面對土耳其，朱婷未有發揮強大攻擊力，3局只得到4分，十分罕見；反觀美國同日以3局掃走阿根廷，強勢先拔頭籌。作為里約奧銅牌得主，美國女排是一支以高快球風為主的球隊，球員身體素質優秀，能力平均，基本動作扎實，預計中國隊面臨重大考驗。

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朱婷上仗表現差。
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中國隊防守亦待改善。

中國女排今日能否擊敗美國，朱婷表現舉足輕重，不過主帥郎平透露，該位球隊「王牌」正受傷病困擾：「朱婷的傷還是挺重的，手腕用不上勁。」朗平又指出：「第一場對土耳其打得非常被動，賽前做了很多困難準備，也沒想到打成這樣。關鍵是自己的一傳、進攻、攔網甚麽都沒有，平時練這麽多，基本上都發揮不到出來，接下來的比賽，我們還是盡量進行彌補吧！」外界指新人李盈瑩或許是郎平的最後底牌。中國對美國的小組重頭大戰，將於今早香港時間10時開打，同日B組其餘2場賽事尚有俄羅斯奧委會對阿根廷、意大利對土耳其。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜朱婷傷患成焦點-中國女排硬撼美國-277537
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