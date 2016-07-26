東京奧運｜朱婷僅取4分 中國女排0：3負土耳其

中國女排衛冕路難行！周日東京奧運B組首輪，中國爆冷以0:3不敵土耳其，相反最大敵人美國則輕取阿根廷3:0。

中國的星級主將朱婷未能發揮出最佳水準，進攻效率甚低，以21:25先落後土耳其。第2局，中國的進攻戰術仍然單調，受制於土耳其的嚴密防守。當土耳其領先5:0時，球證判中國阻礙土耳其救球再失1分，甫開局已大幅落後0:6。

相關新聞：

東京奧運｜大橋悠依奪金 曾患重度貧血 以為泳手生涯已盡

東京奧運｜國際奧委會鬆口 獎台上可除口罩拍照30秒

東京奧運｜林兆恒再展後勁 連贏3盤反勝晉16強

東京奧運︱伍家朗IG指沒有球衣贊助 球衣未能印區旗

換走朱婷依然劣勢

教練郎平用李盈瑩換下朱婷，希望調整主攻以收復失地，但仍然沒有起色，再輸一局14:25。土耳其的後排攻擊予取予攜，Hande Baladin、Ebrar Karakurt多次強攻得手，當中後者整場取得18分，最終以25:14勝出第3局，贈予中國3隻光蛋。朱婷15次進攻，只得3次得手，令人失望。

中國衛冕路的最大敵人美國同樣身處B組，這支上屆銅牌得主同日憑主將佐敦湯臣取得20分，以25:20、25:19、25:20輕取阿根廷。至於里約熱內盧奧運亞軍塞爾維亞，在A組以25:18、25:12、25:20擊敗多米尼加。

相關新聞：

東京奧運︱刁時不敵法國組合 黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強止步

東京奧運︱3年前青奧得第三 突尼西亞小將400米自由泳爆冷奪金

東京奧運︱鄧俊文謝影雪不敵中國 明與德國爭出線