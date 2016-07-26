東京奧運｜李慧詩凱林賽準決賽得第5無緣獎牌

東京奧運場地單車女子凱林賽，今午(5日)率先舉行半準決賽，香港的李慧詩在第1組，以第1名晉級，但在之後的準決賽只得第5，未能進入決賽，僅能打入名次賽。

在凱林賽循復活賽取得半準決賽資格的李慧詩，在半準決賽開賽雖然取得領先，但在領頭的電動車離開後，李慧詩要保持領先位置不易。在同組面對英國的Katy Marchant、德國的Emma Hinze、俄羅斯的Daria Shmeleva及荷蘭的Laurine van Riessen等，半準決賽6個車手有4人可晉級準決賽。

然而，Laurine van Riessen與Katy Marchant在最後一圈出意外相撞，雖然Katy Marchant仍堅持完成比賽，但未能取得出線，而李慧詩最終以第1名衝線，取得稍後的準決賽資格。另外，在第3組的半準決賽，中國的鍾天使以第3名晉級準決賽。

李慧詩跌入名次賽

在準決賽，李慧詩與鍾天使同組，前3名晉級決賽。李慧詩與鍾天使開始處於中間位置，雖然中段一度升上前3，但最終在被阻礙之下，僅以第5完成，無緣獎牌，跌入名次賽。中國的鍾天使亦以最後一名衝線。

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