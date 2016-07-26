東京奧運｜李慧詩復活賽得第1闖半準決賽 李海恩未能晉級

東京奧運場地單車項目，在預賽未能取得直接晉級，李海恩與李慧詩轉戰凱林賽的復活賽，最終李慧詩在第2組以第1名衝線，獲得半準決賽資格。至於李海恩在另一組僅得第4未能晉級。

復活賽李慧詩被編入第2組，與中國的鮑珊菊、澳洲Kaarle McCulloch等同組，雖然鮑珊菊開賽搶佔守位，但守在尾席的李慧詩待在最後兩圈才發力，於外圈連過4位對手衝線，而澳洲的Kaarle McCulloch以0.136秒差得第2，與李慧詩同獲晉級半準決賽資格，而鮑珊菊只以第5尾衝線，未能取得晉級資格。

李海恩復活賽突圍不果得第4

至於在第1組復活賽出戰的李海恩，與新西蘭Ellesse Andrews、烏克蘭Liubov Basova及南韓李惠珍同組，李海恩雖然同樣採取留後的戰術，但是在第2圈意圖突圍未能成功，最終只能取得第4名，與第1位的Ellesse Andrews差1.005秒，未能晉身半準決賽。

凱林賽的半準決賽、準決賽及決賽將於明午繼續在伊豆的單車場舉行。