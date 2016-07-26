東京奧運｜李慧詩爭先賽再晉一級 戰術成功贏法國車手
1 小時前
東京奧運｜李慧詩爭先賽再晉一級 戰術成功贏法國車手
東京奧運場地單車女子爭先賽，今午(7日)率先進行1/8決賽，香港的李慧詩在第4組出場，力壓法國車手Mathilde Gros晉級。下一圈再對英國的Katy Marchant。
李慧詩在這場比賽面對法國的Mathilde Gros，Mathilde Gros在預賽以第4名晉級，之後的兩輪比賽都順利淘汰對手晉級，而李慧詩則要在第二輪戰至復活賽才晉級。
中國鍾天使出局
李慧詩在這場的爭先賽，雖然是先防守一方，不過成功迫得對手犯規而令比賽攻守轉換。在轉換重開後，李慧詩一直守在後面靜待機會，在最後2圈Mathilde Gros起動較李慧詩慢，隨後即於最後一圈由李慧詩超越，令李慧詩獲稍後舉行的半準決賽。
而李慧詩在稍後的半準決賽，將會面對之前次圈對戰過的英國車手Katy Marchant。另外，中國的鍾天使在1/8決賽落敗後要跌落復活賽，而之後復活賽鍾天使再敗，已確定出局。
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