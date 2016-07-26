東京奧運｜李慧詩爭先賽再晉一級 戰術成功贏法國車手

東京奧運場地單車女子爭先賽，今午(7日)率先進行1/8決賽，香港的李慧詩在第4組出場，力壓法國車手Mathilde Gros晉級。下一圈再對英國的Katy Marchant。

李慧詩在這場比賽面對法國的Mathilde Gros，Mathilde Gros在預賽以第4名晉級，之後的兩輪比賽都順利淘汰對手晉級，而李慧詩則要在第二輪戰至復活賽才晉級。

中國鍾天使出局

李慧詩在這場的爭先賽，雖然是先防守一方，不過成功迫得對手犯規而令比賽攻守轉換。在轉換重開後，李慧詩一直守在後面靜待機會，在最後2圈Mathilde Gros起動較李慧詩慢，隨後即於最後一圈由李慧詩超越，令李慧詩獲稍後舉行的半準決賽。

而李慧詩在稍後的半準決賽，將會面對之前次圈對戰過的英國車手Katy Marchant。另外，中國的鍾天使在1/8決賽落敗後要跌落復活賽，而之後復活賽鍾天使再敗，已確定出局。

相關新聞：

東京奧運｜相關確診突破400宗 今再多22人確診

東京奧運｜轉跑馬拉松18個月後 美跑手獲銅牌

東京奧運｜連續兩日低標準桿完成 陳芷晴獲並列50

東京奧運｜美國男籃復仇成功 勇挫法國取得4連霸

東京奧運｜1金1銅水谷隼宣布退役 冀日本乒球手再破中國高牆

東京奧運｜坐騎拒服從連累失分 現代五項德國女選手當場哭崩

東京奧運賽程︱李慧詩成功復活再戰爭先賽 美國男籃決戰法國 (附比賽時間)