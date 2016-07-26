東京奧運｜李慧詩爭先賽晉級16強 李海恩預賽遭淘汰

東京奧運場地單車爭先賽今日(6日)舉行，香港的李慧詩在預賽以第9名晉級，之後在32強賽事亦輕取對手晉級16強，而另一位香港車手李海恩就未能在預賽晉級。

在爭先賽的預賽，29名車手各自進行200米的時間賽，前24名車手會晉級32強賽事。在29名車手中，接連打破了4次奧運紀錄，最終由德國的Lea Sophie Friedrich以最快的10秒310打破奧運紀錄排第1，而李慧詩以10秒538，僅0.228秒差得第9。而賽事前，有17位車手的時間都比奧運紀錄快。

李海恩未能晉級

至於本港另一代表李海恩，以11秒232僅得第28位，無法取得晉級資格。李慧詩在32強對立陶宛的Simona Krupeckaitė。不過，Simona Krupeckaitė在第2圈突圍搶先之後，在最後直路階段無以為繼終被追過，李慧詩取得16強資格。

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