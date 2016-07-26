東京奧運｜李慧詩16強復活賽獲勝 晉身爭先賽半準決賽

東京奧運場地單車的女子爭先賽16強，香港車手李慧詩面對英國的Katy Marchant，最終香港的李慧詩不敵對手，要進入復活賽。不過，李慧詩成功在復活賽獲勝出線。

在預賽以第9名晉級的李慧詩，32強力壓立陶宛車手出線。不過在16強面對的對手，是預賽第8的Katy Marchant，二人在今屆奧運已曾在昨日的凱林賽準決賽碰頭，當時Marchant因為與荷蘭車手發生意外碰撞，最終未能晉級，僅得第13名。而未有受傷的Katy Marchant今日同樣轉戰爭先賽，在預賽以10秒495，快第9的李慧詩0.043秒。

李慧詩16強再採取領先戰術，Katy Marchant在第3圈佔頭後與李慧詩爭逐，最終Katy Marchant以0.025秒之差守住領先位置出線，李慧詩將轉戰復活賽。李慧詩復活賽的對手是美國的Madalyn Godby。Madalyn Godby在預賽只以第20名出線，在32強已經要戰至復活賽，因此Madalyn Godby之前已經比李慧詩戰多一場比賽。

在復活賽Madalyn Godby先行，李慧詩尾隨至第2圈，從跑道上方突襲，最終在沒太大壓力下擊敗Madalyn Godby，成功晉級。

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