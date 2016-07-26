東京奧運｜李慧詩直落兩局勝出銅牌賽 港隊今屆第6面獎牌

周日東京奧運場地單車爭先賽銅牌戰，香港女車神李慧詩於銅牌戰面對德國的Emma Hinze，在3場2勝制直落兩局取勝，再次贏得奧運銅牌，亦是香港今屆奧運第6面獎牌。

李慧詩於早上4強不敵烏克蘭的Olena Starikova後，在銅牌戰面對德國的Emma Hinze。首局李慧詩維持同樣戰術，於第二圈踩上賽道頂，到最後一圈再一口氣於外檔輕鬆反超對手，以11秒110先贏一局。

次局李慧詩對Hinze，於第二圈先放對手上前，到了最後一圈再食了對方氣流，以最後一個彎位踩出外檔反超對手，直落兩局得銅牌。

彌補里約奧運炒車遺憾

今次奧運銅牌是李慧詩自2012年奧運競輪賽贏得銅牌後，再次登上頒獎台。2016年里約奧運，李慧詩於競輪賽第二輪賽事因與車手碰撞而無法完成賽事，而爭先賽又不敵德國的禾歌，5年後的東京奧運李慧詩終於再次贏得奧運獎牌。

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