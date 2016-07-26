東京奧運｜杜凱琹輕取荷蘭球手 8強撼一姐陳夢

周二東京奧運乒乓球女單16強，港將單打最後希望杜凱琹雖然先落後，但調整打法後以4:1反勝荷蘭的Britt Eerland，晉身8強將會挑戰世界排名第1的陳夢。

24歲的杜凱琹早前在內地集訓了8個月，加上征戰過混雙，狀態甚勇，第1局早早便領先Britt Eerland 3:0。可惜，杜凱琹之後較為手緊，多次「食西」，戰至刁時以11:13先失一局。

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變陣反敗為勝

第2局，杜凱琹調整企位，變得較為近枱，而且放慢節奏，多次突擊中路及對方的正手，以11:5、11:8反超前局數2:1。世界排名第14位的杜凱琹愈戰愈勇，發球變化更多，在第4局一口氣拋離4:0，以11:9再贏一局。

Britt Eerland上圈先輸3局，最終連贏4局奇蹟反勝，但今場未能發揮相同的後勁。杜凱琹在第5局輕鬆再取一局11:8，以局數4:1晉身8強，明天將會面對首戰奧運的世界一姐、中國選手陳夢。

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杜凱琹：珍惜每一球

杜凱琹賽後自評發揮不是滿分，但仍打得不錯，「混雙的失利對自己影響甚大。今天第一場比賽，我發現自己不夠激情，所以積極調整自己，告訴自己奧運每4年一度，需要珍惜每一球。」

杜凱琹直言知道自身實力比對手強，只是不適應歐洲球手的比賽節奏，「這兩場勝仗證明自己的進步，以前落敗後會變得情緒化，現在可以打好每個當下。下場鬥陳夢肯定處於下風及難打，希望我打出水平，纏著對手。」