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東京奧運｜杜凱琹領先下2:4反負頭號種子　乒乓港將個人賽盡墨
13 小時前
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東京奧運杜凱琹乒乓球陳夢石川佳純于夢雨
東京奧運｜杜凱琹領先下2:4反負頭號種子　乒乓港將個人賽盡墨
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杜凱琹半準決賽負中國陳夢出局。(路透社)

東京奧運乒乓球項目，香港隊在男女單及混雙全部出局，餘下僅寄望在之後的團體賽爭取佳績。在今日(28日)的女單半準決賽，香港乒乓球隊僅餘的個人賽代表杜凱琹面對世界排名第一，頭號種子中國的陳夢。杜凱琹雖然開賽連取2局領先，可是最終仍被對手連取4局反勝，以2:4的局數不敵對手出局。

香港乒乓球代表，在混雙及男單先後被淘汰後，杜凱琹成為個人賽的僅餘代表。面對世界排名第一的陳夢，過去3次杜凱琹皆以2:4的局數落敗。

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杜凱琹在乒乓球女單半準決賽，於領先下不敵對手。(路透社)

在今次奧運半準決賽，杜凱琹雖然先贏兩局11:6、11:6領先。但是陳夢之後站穩陣腳，連追兩局11:6及11:9，將局數迅速扳平。到第5局，杜凱琹更是兵敗如山倒，以1:11大比數被陳夢反先；到第6局，陳夢再贏11:8，以局數4:2反勝杜凱琹晉級。

杜凱琹就指，自己今場的發揮算不錯，但是之後對手入局後就被反勝。她表示會調整好狀態，在之後團體賽與隊友爭取成績。

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石川佳純在半準決賽止步。(路透社)

日本石川佳純1:4負新加坡球手

至於日本的石川佳純，亦在半準決賽以1:4不敵新加坡的于夢雨出局。石川佳純賽後表示，自己對於在半準決賽出局並不滿意。新加坡的于夢雨準決賽對手將會是陳夢。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜杜凱琹領先下24反負頭號種子　乒乓港將個人賽盡墨-277785
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