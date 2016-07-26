東京奧運｜林兆恒再展後勁 連贏3盤反勝晉16強

香港乒乓球手林兆恒，在周日東京奧運男單第2圈，再次發揮頑強後勁，連贏3盤以4:3反勝印度球手Sathiyan Gnanasekaran，殺入16強。

24歲的林兆恒在周六的第1圈和波多黎各球手Brian Afanador激戰5盤，最終反敗為勝。來到第2圈面對印度的Sathiyan Gnanasekaran，林兆恒先贏一盤11:7，但之後連輸3盤7:11、4:11、5:11，落後盤數1:3，陷於出局邊緣。

幸好，林兆恒再次發揮凌厲後勁，先贏一盤11:9，再於第6盤戰至刁時險勝12:10，追平盤數3:3。進入決勝盤，林兆恒一直領先，而且多次發揮熱血本色，在驚險情況下取分，最終以11:6再下一城，生涯首次擊敗世界排名第38位的Sathiyan Gnanasekaran。

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下一圈面對3號種子

林兆恒賽後表示：「我打出了應有的水準，雖然一開始的接發球出現問題，但後來成功調整。我一分一分地贏回比賽，可能令對手在領先下，心理有變化，太心急想勝出。」

對於第3圈將硬撼3號種子、日本的張本智和，林兆恒再一次面對重大考驗，「我要加強場上對戰局的反應，對自己要有信心，抱住一場一場打落去的心態。我現時最滿意自己的鬥志，因為頭兩場都是先輸後贏，但會反省及改善，要更快進入狀態。」



