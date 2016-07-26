東京奧運｜林兆恒男單力戰而敗 戰日本神童張本智和負1:4

東京奧運乒乓球男子單打的第3圈賽事，香港代表林兆恒面對日本的張本智和，最初在3局打至「刁時」都僅負對手下，以1:4的局數不敵對手出局。

林兆恒在之前兩場的比賽，對波多黎各及印度選手都要打至第7局才能晉級。不過今次面對張本智和，未有令對手過得輕鬆。

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三次打「刁時」僅負

林兆恒首局就與對手咬得很緊，在曾稍為領先1分下，首局僅負9:11。第二局林兆恒依舊展示其韌力，在一度領先過3分下，被對手追平，並要戰至「刁時」，張本智和在第二度「刁時」後才以13:11取得第二局。

第三局林兆恒在落後過4分之下，連取5分反超，並以11:8贏得一局。第四局林兆恒曾經拉開過5分距離，不過張本之和之後追回比數，並令比賽又再進入「刁時」。張本智和之後以12:10再贏一局，領先局數3:1。

到第五局，林兆恒在曾領先3分下，被張本智和反勝，並以同樣的比分10:12再輸多一局，最終林兆恒以1:4的局數，不敵張本智和，於32強止步。