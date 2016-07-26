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東京奧運｜楊健曹緣10米高台預賽獲首次名晉級　戴利得第4
1 小時前
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東京奧運跳水男子10米高台Tom Daley楊健曹緣Aleksandr Bondar英國中國俄羅斯
東京奧運｜楊健曹緣10米高台預賽獲首次名晉級　戴利得第4
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楊健在男子10米高台預賽以首名晉級。(路透社)

東京奧運跳水項目，今日(6日)開始進行最後的男子10米高台預賽，英國的戴利（Tom Daley）在預賽只得第4，而中國的兩名選手楊健及曹緣則以首兩名晉級。

在雙人10米高台擊敗中國組合奪得個人首面奧運金牌的戴利，在預賽未有太突出表現，僅於第4跳的臂立向後翻騰三周屈體，做出94.50分的高分，加上最後一跳亦有91.80分，令他以453.70的分數，獲得預賽第4名晉級。

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英國的戴利在預賽獲第4名(路透社)

至於中國的楊健僅在第2跳稍有失誤，但仍以546.90分獲得預賽的第1名晉級。在雙人項目不敵戴利的曹緣，預賽則獲得529.30分排第2。至於第3名是俄羅斯的Aleksandr Bondar。10米高台項目明日將會上演準決賽及決賽。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜楊健曹緣10米高台預賽獲首次名晉級　戴利得第4-279320
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