東京奧運｜橋本大輝全能賽大熱奪金 中國選手得銀牌

東京奧運男子體操全能賽，賽前大熱、年僅19歲的日本小將橋本大輝，雖然在中段一度落後，但憑最後關頭於單槓項目發揮出色，反敗為勝奪金。至於中國選手肖若騰則以0.4分之差，屈居亞軍。

橋本大輝在初賽中以最高分晉身決賽，在決賽中首兩項鞍馬比賽亦發揮水準，共奪得29.999分排首位，領先中國的孫煒和肖若騰。不過，這名新晉日本「體操王子」於第三項吊環項目時稍有失手，得13.533分，被在同項目取得14.533分的肖若騰反先。兩名中國選手在之後的跳馬亦保持領先優勢，金牌近在咫尺。

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壓軸單槓項目反超

不過，到最後一輪決定勝局的單槓項目，最後出場的橋本大輝表現回勇，最後以720°落地小跳，以完美姿態完成動作。最後得分14.933，總分得88.465，以0.4分之差反壓一直表現平穩的肖若騰，順利奪金，而銅牌則由來自俄羅斯奧委會的Nikita Nagornyy奪得。

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