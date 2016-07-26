東京奧運｜橋本大輝成今屆雙金王 單槓險膀克羅地亞好手

東京奧運體操項目的最後一面金牌，日本的橋本大輝以15.066分擊敗克羅地亞的Tin Srbić，成為今屆奧運唯一在體操項目取得兩面金牌的運動員。

預賽第1名晉級，日本的橋本大輝之前已贏得男子全能金牌，也是日本體操隊今屆僅有的金牌。在今日(3日)的決賽，橋本以第7名出戰，而預賽次名的哈薩克選手Milad Karimi以第1名出戰，但因為中途失手，以致最終僅得11.266分，最終僅獲第8。

險勝0.166分 日本唯一金牌體操選手

排在橋本大輝之前上陣的，是克羅地亞的Tin Srbić，也是2017年世錦賽單槓冠軍及2019年世錦賽亞軍，在預賽排名第3，他做出了14.900的成績，一度升上第1位。而緊接上場的橋本大輝，選擇同為6.5難度的動作，最終獲得8.566分的表現分，以15.066，以0.166分之差，險勝Tin Srbić獲得金牌。

橋本大輝獲勝之後，成為今屆體操項目唯一取得兩面金牌的運動員，也是日本隊唯一取得金牌的體操代表。

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