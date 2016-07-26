東京奧運｜歐鎧淳無緣100米背泳準決賽：盼明年戰亞運

再度於奧運出戰個人賽的「美人魚」歐鎧淳(Stephanie)，在周日女子100米背泳預賽游出1分01秒07，未能晉身準決賽。

29歲的歐鎧淳，在2019年8月的游泳世界盃新加坡站，以1分00秒22刷新香港女子100米背泳紀錄，拿下銅牌之餘，更首次達到奧運A標，第4度出戰這個體育界最高殿堂。

Stephanie在第3組預賽身處第6線，以29秒38第3位轉身，最終游出1分01秒07取得小組第4位。在6組預賽中最快的頭16位運動員晉身準決賽，所以未能游入59秒大關的Stephanie遺憾地行人止步。

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自言尚有進步空間

歐鎧淳賽後表示，表現與自己預期的差不多，「我覺得自己仍然有進步空間。多謝大家支持，希望下年再戰亞運。」

19歲美國新星Regan Smith在第5組預賽，以57秒96刷新奧運紀錄。不過，世界紀錄保持者、澳洲名將Kaylee McKeown很快便於第6組預賽，把奧運紀錄推前至57秒88，相信兩人在明天的準決賽將會鬥得難分難解。