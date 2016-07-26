東京奧運｜比賽疑似連環爆粗上微博熱搜 國家隊陳清晨：可能發音不好

東京奧運進行得如火如荼，不少運動員在比賽期間，都會大聲叫喊以作激勵士氣。不過，昨日舉行的羽毛球女雙D組小組賽第三輪賽事，國家隊代表陳清晨，在比賽期間疑似大聲連環爆粗，引起網民激烈討論，更成為微博熱搜。陳清晨事後在微博解釋，「可能是發音不太好」，引起大家誤會。

網民：只是喊watch out

昨日的賽事由國家隊組合陳清晨和賈一凡，對戰韓國組合金昭映和孔熙容。國家隊先輸一局後追和，在最後一局中段時，陳清晨表現激動，更疑似連環爆粗。有關片段引起網民激烈討論，有內地網民認為陳清晨只是喊「watch out」，亦有網民稱「你的那幾聲就像百靈鳥似的，清脆嘹亮，繼續在你的賽場歌唱，沒事的，想唱就唱。」

事件主角陳清晨在微博就事件解畫，稱是發音不好造成誤會，「我其實只是對自己一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了」，又說會去調整自己的發音，也會努力專注好下一場比賽，全力以赴，不留遺憾。

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