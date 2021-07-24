Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京奧運｜江旻憓重劍突破個人奧運佳績　8強先勝後負不敵俄羅斯劍手
2021-07-24
#Hashtags
東京奧運女子重劍江旻憓佘繕妡連翊希Aizanat MurtazaevaDoig CalderonRenata Knapik-MiazgaAbdul Rahman
東京奧運｜江旻憓重劍突破個人奧運佳績　8強先勝後負不敵俄羅斯劍手
news-images
江旻憓領先下多次被對手反刺得手。(路透社)

東京奧運女子重劍個人項目，香港3名劍手江旻憓（Vivian）、佘繕妡及連翊希先後出戰，然而在佘繕妡與連翊希於64強被淘汰下，江旻憓雖然連過兩關打入半準決賽，但最終不敵俄羅斯的梅達莎伊娃（Aizanat Murtazaeva）而8強止步，不過這已是江旻憓在奧運最佳的成績。

相關新聞：東京奧運︱石偉雄「李世光跳」落地失手　仍有望晉級決賽

在32強及16強接連擊敗秘魯Doig Calderon及波蘭Renata Knapik-Miazga的香港代表江旻憓，於八強對上首圈淘汰佘繕妡的梅達莎伊娃（Aizanat Murtazaeva）。第一節雙方繼續穩守打法，先後被裁判判罰消極犯規，不過尾段江旻憓一次反攻主動得分成功，首節以及2:1領先。

news-images
江旻憓首度晉級至8強。(新華社)

第二節江旻憓開始便一次保守反擊刺中對方腰間領先至3:1，不過之後梅達莎伊娃主動進攻，直刺追平3:3。被追平下江旻憓將對手壓至底線下，一次衝前搶攻反超4:4。不過第二節尾段一來一往後，江旻憓卻在埋身近戰下被梅達莎伊娃刺中反超6:5。

一度領先3:1　江旻憓：冇將學到嘅發揮出來

最後一節，江旻憓主動搶攻，曾一度追平比分7:7，但之後連環搶攻卻被對手反攻刺中，慢慢被拉開比數至11:7。心急搶攻的江旻憓愈打愈急，多次與對手同時得分，最終被梅達莎伊娃先一步取得15分，以15:10晉級4強。

賽後接受記者訪問的江旻憓眼有淚光，更多次對觀眾抱歉：「好對唔住，有啲心急，冇將學到嘅發揮出來，自己好失望。對方打得好，自己打得唔好，依個係最失望。好多謝大家支持，收到很多祝福，好對唔住，我會練多啲。」

news-images
佘繕妡（左）以7:14不敵俄羅斯的梅達莎伊娃。(路透社)

佘繕妡連翊希初戰失利

至於今早的64強賽事，佘繕妡及連翊希皆首戰出局。佘繕妡同樣面對梅達莎伊娃，以7:14不敵對手。而連翊希就對新加坡的Abdul Rahman，比賽一直相當接近，但在首階段一度取得2分之後就被對手反超，雙方之後雖然互相得分之下，最終Abdul Rahman以15:11僅勝連翊希。

news-images
連翊希（右）在女子重劍個人賽的64強不敵Abdul Rahman。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜江旻憓重劍突破個人奧運佳績　8強先勝後負不敵俄羅斯劍手-277210
#Hashtags
東京奧運女子重劍江旻憓佘繕妡連翊希Aizanat MurtazaevaDoig CalderonRenata Knapik-MiazgaAbdul Rahman
Am730

東京奧運｜祖高域首圈輕鬆過關　梅利兄弟拆夥男雙仍晉級

東京奧運︱石偉雄「李世光跳」落地失手　或再次無緣決賽

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運｜祖高域首圈輕鬆過關　梅利兄弟拆夥男雙仍晉級
Am730
Am730
東京奧運︱石偉雄「李世光跳」落地失手　或再次無緣決賽
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多