東京奧運｜江旻憓重劍突破個人奧運佳績 8強先勝後負不敵俄羅斯劍手

東京奧運女子重劍個人項目，香港3名劍手江旻憓（Vivian）、佘繕妡及連翊希先後出戰，然而在佘繕妡與連翊希於64強被淘汰下，江旻憓雖然連過兩關打入半準決賽，但最終不敵俄羅斯的梅達莎伊娃（Aizanat Murtazaeva）而8強止步，不過這已是江旻憓在奧運最佳的成績。

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在32強及16強接連擊敗秘魯Doig Calderon及波蘭Renata Knapik-Miazga的香港代表江旻憓，於八強對上首圈淘汰佘繕妡的梅達莎伊娃（Aizanat Murtazaeva）。第一節雙方繼續穩守打法，先後被裁判判罰消極犯規，不過尾段江旻憓一次反攻主動得分成功，首節以及2:1領先。

第二節江旻憓開始便一次保守反擊刺中對方腰間領先至3:1，不過之後梅達莎伊娃主動進攻，直刺追平3:3。被追平下江旻憓將對手壓至底線下，一次衝前搶攻反超4:4。不過第二節尾段一來一往後，江旻憓卻在埋身近戰下被梅達莎伊娃刺中反超6:5。

一度領先3:1 江旻憓：冇將學到嘅發揮出來

最後一節，江旻憓主動搶攻，曾一度追平比分7:7，但之後連環搶攻卻被對手反攻刺中，慢慢被拉開比數至11:7。心急搶攻的江旻憓愈打愈急，多次與對手同時得分，最終被梅達莎伊娃先一步取得15分，以15:10晉級4強。

賽後接受記者訪問的江旻憓眼有淚光，更多次對觀眾抱歉：「好對唔住，有啲心急，冇將學到嘅發揮出來，自己好失望。對方打得好，自己打得唔好，依個係最失望。好多謝大家支持，收到很多祝福，好對唔住，我會練多啲。」

佘繕妡連翊希初戰失利

至於今早的64強賽事，佘繕妡及連翊希皆首戰出局。佘繕妡同樣面對梅達莎伊娃，以7:14不敵對手。而連翊希就對新加坡的Abdul Rahman，比賽一直相當接近，但在首階段一度取得2分之後就被對手反超，雙方之後雖然互相得分之下，最終Abdul Rahman以15:11僅勝連翊希。