東京奧運｜汪順200米混合泳奪冠 中國泳隊今屆第3金

中國泳隊在東京奧運收獲第3面金牌。在今日(30日)的男子200米混合泳決賽，汪順以破亞洲紀錄時間獲得金牌，成為中國在今屆奧運第3面游泳金牌。

上屆里約奧運，菲比斯是男子200米混合泳的金牌得主，而日本的萩野公介及中國的汪順分別是第2及第3名。然而萩野公介近年處於低潮，一度休養，至去年復出。

在今日的決賽，美國的Michael Andrew在最初的蝶泳取得領先，不過轉池後汪順在背泳開始反超，但Michael Andrew在蛙泳又再領前。不過之後汪順在最後自由泳再度反先，終以1分55秒觸池，奪得一面金牌。而第2是英國的Duncan Scott，時間慢汪順0.28秒，而這位曾被已禁賽中國泳手孫揚嘲為「loser」的英國泳手，今屆已收獲1金2銀。銅牌得主為瑞士的Jeremy Desplanches。

日本雙將未獲獎仍感高興

日本兩名泳手瀨戶大也及萩野公介分別得第4及第6。不過瀨戶大也賽後與萩野公介都互相慶祝，瀨戶大也表示：「很高興與公介一起比賽，能夠一起戰鬥已經是幸福。」

相關新聞：

東京奧運｜鄧俊文謝影雪不敵日本組合 混雙僅獲第4無緣頒獎台

東京奧運｜洪詠甄單人雙槳D組決賽獲第5 總成績以第23名完成

東京奧運｜何詩蓓100自奪銀 「80%心態、20%體能」

東京奧運｜何詩蓓奪兩銀 100自再創亞洲紀錄