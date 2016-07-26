東京奧運｜波多黎各女子100米欄奪金 力壓美國世界紀錄保持者

東京奧運進入最後一星期的賽事，今日(2日)在田徑陸續產生獎牌，其中在女子100米跨欄項目，波多黎各跑手Jasmine Camacho-Quinn，以12秒37力克世界紀錄保持者的美國跑手Kendra Harrison奪金。而這面金牌，是波多黎各史上首面田徑金牌，亦是該國歷來第2面金牌。

Jasmine Camacho-Quinn在昨日的準決賽，造出12秒26的成績，打破奧運紀錄晉身決賽。在決賽Jasmine Camacho-Quinn最大的勁敵是美國的Kendra Harrison。Kendra Harrison是世界紀錄保持者，在2016年倫敦舉行的鑽石聯賽跑出12秒20的世界紀錄，但因為之後在美國隊內賽中未能取得佳績而緣盡里約奧運。

在今早的決賽Jasmine Camacho-Quinn雖然無法再跑出新紀錄，但仍以12秒37的成績，以0.15秒之差擊敗Kendra Harrison奪得金牌。這是波多黎各19次出戰奧運以來首面田徑金牌，亦是今屆暫時唯一的獎牌。是該國自上屆奧運由Monica Puig奪得網球女單金牌後，再累積多一面金牌。

希臘選手跳遠力退兩古巴選手

另外男子跳遠項目，希臘的Miltiadis Tentoglou打破古巴包辦金銀牌的願望，在最後一跳以8米41追平古巴的Juan Miguel Echevarria，由於Tentoglou在第2佳的取得較好成績，故擊敗Echevarria奪得金牌，而銅牌是另一名古巴選手Maykel Masso。中國的黃常洲取得第10。

在跳遠項目，古巴的Masso先跳出8米21領先，隨後只有Echevarria在第3跳，跳出8米41的成績超越Masso。而Masso在最後4跳都未有完成，眼看古巴將包辦金銀牌之際，Tentoglou至第6跳同樣取得8米41的成績。而Echevarria在最後一跳帶傷之下未能取得成績，結果Tentoglou憑第2佳成績比Echevarria好，而取得金牌。Echevarria與Masso只能得銀及銅。

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