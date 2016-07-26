東京奧運｜波蘭標槍女將賣銀牌救人 獲便利店資助並歸還獎牌

早前在東京奧運女子標槍項目奪得銀牌的波蘭選手Maria Andrejczyk拍賣其奧運獎牌，為一名美國等待心臟移殖的波蘭男童Miłoszka籌款，今個星期拍賣結束後，由波蘭便利店Żabka Polska以底價約2.5倍投得。Żabka Polska公開表示，會讓運動員保留獎牌。

這枚獎牌的起標價為4.4萬歐元(約40萬港元)，Maria Andrejczyk將所得全部捐助給小男孩的父母，她表示：「其實，獎牌的真正價值可以永遠留在心中！然而獎牌只是一件物品，但對其他人來說可能很有價值，這枚銀牌可以挽救生命，而不是在壁櫥裡封塵。這就是為甚麼我決定拍賣它來幫助生病的孩子。」

Andrejczyk曾患上骨癌

波蘭當地連鎖便利店「Żabka Polska」被Andrejczyk的善舉所感動，他們於拍賣中贏得了這面獎牌並歸還予Andrejczyk，還贊助了男孩的手術費。據英國《鏡報》報道，今次手術的費用超過278萬港元，過去Andrejczyk曾受骨癌所困，她擊敗了病魔並於東京奧運首次贏得獎牌，或成為做出此善舉的原因之一。

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