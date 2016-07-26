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東京奧運｜波蘭標槍銀牌得主　賣獎牌為男嬰籌手術費
16 小時前
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東京奧運女子標槍Maria Andrejczyk波蘭
東京奧運｜波蘭標槍銀牌得主　賣獎牌為男嬰籌手術費
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Maria Andrejczyk在東奧贏得標槍銀牌。(路透社)

在東京奧運女子標槍項目，雖然最終未有贏得金牌，不過銀牌得主的波蘭選手Maria Andrejczyk，將其首面奧運獎牌賣掉，以及公眾籌得的捐款，拯救一名在美國等待心臟移殖的波蘭男童Miłoszka。

具備金牌實力的Maria Andrejczyk，雖然最終在決賽不敵中國代表劉詩穎僅得銀牌。而這亦是她在奧運的首面獎牌。不過為拯救一名急需換心的波蘭男童，Maria隨即捐出其奧運銀牌拍賣。

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Maria Andrejczyk上周將獎牌拍賣。(Facebook圖片)

為男嬰籌約140萬

Maria上周在拍賣獎牌時，於Facebook表示：「我沒有想很久，這是我第一次集資，我知道這是正確的決定。」Maria指自己明白手術對Miłoszka的重要，因此希望拍賣獎牌為Miłoszka籌得約70萬波蘭茲羅提（約140萬港元）的手術費。

最終連同網上的集資，共獲得超過50萬波蘭茲羅提（約100萬港元），並轉贈予Miłoszka的家人。

相關新聞：東京奧運｜波蘭美女標槍手一擲晉級　預賽獲第一名

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜波蘭標槍銀牌得主　賣獎牌為男嬰籌手術費-280692
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