東京奧運｜波蘭泳總擺大烏龍 6泳手赴日後被送回

東京奧運將於周五（23日）舉行開幕禮，在各國健兒陸續到達日本備戰之際，波蘭游泳總會卻因為搞錯選手的比賽資格，令已抵達日本的6名泳手因為未取得參賽權，隨即被送回國。

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根據美國關注游泳的媒體報道，波蘭泳總疑因為錯誤理解比賽資格，將6名未符合奧運A標的泳手帶到日本，最終因為未能符合國際泳聯的比賽資格規定，令他們無緣在奧運上陣，並需隨即送回波蘭。波蘭原本派出運動員參加男女子4x100米自由泳、男子4x200米自由泳、男子混合泳及男女子混合泳5項接力賽事比賽資格，但現時在女子4x100米自由泳及男子4x200米自由泳可能因為沒有足夠運動員而未能參賽。

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波蘭原定有23名泳手出戰奧運，事發後波蘭泳總表示，將參賽的泳手人數改為17人，並就事件作出道歉；然而仍惹起泳手不滿，至少有22人聯署要求波蘭泳總主席Paweł Słomiński下台。

失蹤烏干達選手 疑在名古屋出現

另外，早前在抵達日本後失蹤的烏干達舉重選手Julius Setitreco。日本傳媒報道，從名古屋新幹線車站的閉路電視拍得疑似該位運動員下車及出閘的片段，警方會透過有關方向調查。