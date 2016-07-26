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東京奧運｜波蘭美女標槍手一擲晉級　預賽獲第一名
57 分前
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東京奧運波蘭Maria AndrejczykMaggie Malone呂會會劉詩穎標槍田徑
東京奧運｜波蘭美女標槍手一擲晉級　預賽獲第一名
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波蘭的Maria Andrejczyk預賽投出逾65米成績直接晉級。(路透社)

東京奧運田徑項目今日(3日)繼續上演，在女子標槍項目，波蘭美女運動員Maria Andrejczyk與美國的Maggie Malone獲得直接晉級決賽資格；其餘10名運動員則將按預賽成績晉級。

奧運標槍項目今日進行兩場預賽，晉級決賽的條件是，在3擲中率先投出63米，或是不多於12名最佳成績的運動員，Maria Andrejczyk及Maggie Malone是兩個於預賽中達到逾63米成績，取得直接晉級的運動員，而其餘10名代表則是按預賽成績排序。其中，中國的呂會會及劉詩穎分別投出61.99及61.95的成績，以預賽第7及第9名晉級。

波蘭的Maria Andrejczyk是預賽最佳成績的選手，成績為65米24，她在預賽與Maggie Malone同樣只進行了一擲。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜波蘭美女標槍手一擲晉級　預賽獲第一名-278659
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