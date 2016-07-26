東京奧運｜泳隊總教練陳劍虹發聲明 棄賽決定早已拍板

東京奧運香港混血「女飛魚」何詩蓓，在周三歷史性為本港取得一面女子200米自由泳銀牌後，港隊隨即表示放棄出戰之後的4X200米自由泳接力預賽，以留力讓何詩蓓出戰之後個人項目。此舉引來不少網民質疑，指放棄比賽對其餘3名港隊成員不公，令她們錯失難得的奧運比賽經驗。

到了周四，香港游泳隊總教練陳劍虹便在個人Facebook發表聲明，指其決定一早已經在出發前確定，亦通過整隊教練團同意。以下為其聲明：

「我是香港游泳隊總教練陳劍虹，關於香港游泳隊放棄出戰女子4x200接力比賽，是由我本人在全隊出發東京奧運前已經拍板，在港已獲中國香港游泳總會及教練組一致通過。重要賽事包括亞運、世錦賽、奧運會等一律的派員決定完全是我的命令和安排，請不明白內情的人，有火沖我發，一直以來此種是非對錯與利益選擇與運動員完全沒有任何關係，我現為一直從各種因派員出賽而引發紛爭及備受謾罵的游泳隊隊員致歉。」

何詩蓓將會在明日早上9時59分出戰100米自由泳決賽，力爭個人第二面獎牌。

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