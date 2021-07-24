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東京奧運｜洪詠甄賽艇復活賽成功出線　蔡曉鋒公路單車未能完成賽事
2021-07-24
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東京奧運賽艇單人雙槳公路單車蔡曉鋒
東京奧運｜洪詠甄賽艇復活賽成功出線　蔡曉鋒公路單車未能完成賽事
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香港賽艇代表洪詠甄在復活賽取得前2名的晉級資格。(路透社)

東京奧運開幕禮後的首個賽日，香港運動員今早(24日)先後登場，其中在賽艇項目，於昨日失利的洪詠甄，在女子單人雙槳項目復活賽的第3組，成功以8分23秒58的成績取得分組前兩名的資格，晉級明日的半準決賽。

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今早的女子單人雙槳復活賽，於香港時間7時20分展開，因此洪詠甄昨晚未有出席開幕禮，以準備今早的復活賽。洪詠甄在今場面對來自古巴、烏干達、多哥及蘇丹的對手，開賽就與古巴的Milena Venega Cancio雙雙帶出，其餘3個選手被放在後面。

復活賽的頭兩名將可取得半準決賽的資格，洪詠甄之後與古巴選手繼續兩隻艇領前之下，最終以8分23秒58獲得第2，取得半準決賽的資格。

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蔡曉鋒（綠衫）在公路單車項目未能完成比賽。(港協暨奧委會圖片)

公路單車繞經一都三縣　沿途獲民眾打氣

在男子公路單車，香港的蔡曉鋒在234公里的賽事，於僅餘98.6公里左右退出。蔡曉鋒在比賽初段一直跟隨主車群，在經過第一個站點時，以第78名經過，然而在往第二個站點中途退出，未能完成比賽。

今屆公路單車賽雖然從東京都出發，但會一直沿山路經神奈川縣再到山梨縣及靜岡縣，途經富士山腰以及須在靜岡的富士賽車場比賽。雖然東京及神奈川仍處於緊急狀態宣言，但沿途仍有不少民眾為車手打氣，使賽事氣氛仍然不錯。

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在靜岡舉行的男子公路單車項目，沿途有民眾打氣。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜洪詠甄賽艇復活賽成功出線　佘繕妡連翊希女子重劍首戰失利-277193
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