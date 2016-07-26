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東京奧運｜港乒女團抽靚籤　女子重劍首圈遇國家隊
1 小時前
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東京奧運｜港乒女團抽靚籤　女子重劍首圈遇國家隊
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李皓晴（右）及蘇慧音（左）將代表香港女子乒乓球團體出戰。(新華社)

東京奧運多個主要項目將於周六（24日）陸續展開，其中香港劍擊隊及乒乓球隊的對手亦已經揭盅。當中，女子乒乓團體香港抽得好籤，除避開實力強勁的國家隊外，最快要到四強才面對金牌大熱的日本或中華台北，有望爭取到獎牌。劍擊方面，香港男子花劍隊會對上俄羅斯，女子重劍則會面對中國。

奧運乒乓球項目昨日完成抽籤，港隊在男女單及男女團以及混雙都有派員参加，在昨日抽籤之後，香港在女子團體最有力爭取獎牌。港隊女團首圈面對16隊排名尾2的巴西，而晉級半準決賽則會對埃及或羅馬尼亞的勝方，當中羅馬尼亞實力較埃及高。而準決賽才有機會面對日本或中華台北，有望爭取獎牌。至於男團方面，首圈面對8號種子的法國，而晉級後很大機會面對國家隊，要晉身準決賽並不容易。

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杜凱琹(左)、黃鎮廷(右)出戰混雙。(新華社)

混雙準決賽將戰國家組合

在單打及混雙項目，香港在混雙籤運亦不俗，黃鎮廷與杜凱琹首圈會面對匈牙利的組合，而半準決賽或會面對第8種子的法國組合，有望可以打入準決賽並有機會面對國家組合許昕及劉詩雯。

在男單方面，港隊的黃鎮廷雖然被列13種子直接出戰第三圈，但首戰已可能會對上賽事19號種子的，年屆40歲的中華台北球手莊智淵，即使勝出亦可能於半準決賽面對衞冕金牌的國家隊球手馬龍；而林兆恒則要由首圈開始，首圈及次圈分別面對波多黎各及印度的球手，而晉級至第三圈，就會面對賽事的3號種子，日本代表張本智和。

至於女單，杜凱琹被列為第8種子可直入第三圈，但有機會面對南韓17歲小將申裕斌或荷蘭媽媽級老將58歲的倪夏莲。而杜凱琹晉級至半準決賽，將會對頭號種子國家隊的陳夢。而17號種子的蘇慧音則要在次圈上陣，而晉級第三圈就已經面對賽事6號種子、倫敦奧運女單銅牌得主的新加坡球手馮天薇。

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香港女子重劍隊首圈抽中對中國。(新華社)

劍擊女子重劍隊首戰遇國家隊

至於劍擊方面，香港男子花劍隊會對俄羅斯，俄羅斯今屆因為運動員用禁藥問題，而只能以俄羅斯奧委會（ROC）代表出戰。俄羅斯今屆被列為賽事第4種子，而香港則排第5。至於女子重劍項目，香港在8隊排名最尾，首圈就面對排名第1的國家隊，中國在上屆里約奧運曾贏得銀牌。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜港乒女團抽靚籤　女子重劍首圈遇國家隊-276977
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