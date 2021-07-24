東京奧運｜港乒羽代表首戰先後報捷 伍家朗黃鎮廷杜凱琹皆輕取對手

東京奧運開幕後的首個賽日，香港乒乓球及羽毛球代表初戰都輕鬆報捷。其中在羽毛球男單的分組賽，伍家朗以直落兩局擊敗墨西哥對手。而在乒乓球混雙項目，黃鎮廷與杜凱琹的組合亦輕鬆以3:0的局數淘汰匈牙利的組合晉級。

香港羽毛球「一哥」伍家朗，在男單分組賽首戰面對墨西哥的蒙洛斯（Lino Muñoz），世界排名只有69的蒙洛斯未有給予伍家朗太多的考驗，首局伍家朗就贏21:9。第二局蒙洛斯也未能給予伍家朗壓力，再輸一局10:21，令伍家朗終以直落兩局擊敗蒙洛斯，取得分組首捷。伍家朗明日休戰，下一仗會對危地馬拉的科頓（Kevin Cordón）爭取出線。

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黃鎮廷杜凱琹混雙晉級半準決賽

至於在乒乓球賽場，香港混雙組合黃鎮廷與杜凱琹率先在16強上陣，面對匈牙利組合的Adam Szudi與Szandra Pergel。黃鎮廷與杜凱琹在前3局未有受太大考驗，先以11:6、11:5及11:3連取3局領先。然而戰至第4局，黃鎮廷與杜凱琹一度領先對手7分之下，被匈牙利組合連取6分追近，不過港隊組合最終仍險勝11:9取下第4局，以4:0的局數勝出。黃鎮廷與杜凱琹晉級半準決賽後，會對法國組合Emmanuel Lebesson與袁嘉楠。

林兆恒男單苦戰7局險勝晉級

在男單的首圈，首次參加奧運的林兆恒面對波多黎各球手Brian Afanador未見有太大優勢，開賽更一度落後局數1:2，其後林兆恒雖然連取2局反先，不過之後又被對手迫至「刁時」並反勝追平。最終於決勝第7局，林兆恒以11:8擊敗對手，終以4:3的局數淘汰對手晉身次圈。