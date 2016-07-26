東京奧運｜港女乒團冀家長讓子女追夢 教練李靜稱比自己當年奪牌更有高興

港隊女乒團在奧運奪得香港史上第二面乒乓獎牌，香港3名代表李皓晴、蘇慧音及杜凱琹在賽後表示，希望取得獎牌之後，可以讓香港家長們更放心去讓更多年輕人參與體育訓練。至於香港女隊教練李靜，在賽後繼續爆金句「我要多謝我自己，因為我都付出咗好多」。他指今次女隊奪銅，比自己17年前獲得銀牌更高興，同時他們感謝香港人的支持。

港隊繼2004年雅典奧運李靜與高禮澤獲男雙銀牌之後，再次在奧運取得乒乓球的獎牌。李皓晴賽後表示，感激家人的支持及讓她可以一直做運動員，因此她期望香港的家長可以讓年輕運動員去追夢，支持他們去做運動員。蘇慧音亦希望她們的獎牌能改變家長的想法，更放心去讓年輕人接受體育訓練。

李靜：「我要多謝我自己」

至於首先受訪的教練李靜，賽後仍保持「金句王」的姿態，他首先指出，今次女隊能夠獲得獎牌，比自己當年更有興奮。他之後感謝香港人對港隊一路以來的支持，之後又感謝中國乒乓球隊在之前協助港隊一同訓練。他又爆金句：「我要多謝我自己，因為我都付出咗好多」。

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