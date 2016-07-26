東京奧運｜港女乒團反勝德國3:1 再奪一面銅牌

東京奧運女子乒乓球團體，香港代表今日(5日)率先在銅牌戰面對德國。港隊雖然在首場的雙打不敵對手，不過在之後的3場單打，港隊都成功取勝，終以3:1的場數擊敗德國，為香港收獲一面銅牌。

在今日的銅牌戰，港隊先由李皓晴與杜凱琹迎戰德國的單曉娜及Petrissa Solja。港隊組合在先贏1局之下，連輸3局5:11、7:11及13:15。以1:3局數先輸第一場。

單打連贏3場獲勝

不過在第二場的單打，香港由蘇慧音對38歲的德國球手韓瑩。蘇慧音首局以12:10險勝之後，次局被韓瑩扳平局數，不過蘇慧音之後再贏2局11:9及11:7，為香港追平場數1:1。之後第三場仍是單打比賽，香港派出杜凱琹迎戰Petrissa Solja，杜凱琹直落3局擊敗對手，令香港反先2:1。

到第四場的單打比賽，港隊再派出蘇慧音對德國的單曉娜。雖然38歲單曉娜一直緊追，但是蘇慧音仍以12:10及13:11取下首兩局。到第3局蘇慧音再贏11:7，擊敗對手，令香港以3:1場數獲勝，再取一面銅牌。

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