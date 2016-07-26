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東京奧運｜港女乒團體賽入4強　明與日本或中華台北爭決賽權
1 小時前
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東京奧運乒乓球女子團體香港隊羅馬尼亞蘇慧音李皓晴杜凱琹Daniela Dodean日本中華台北
東京奧運｜港女乒團體賽入4強　明與日本或中華台北爭決賽權
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杜凱琹贏兩場女單為港隊反勝。(路透社)
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蘇慧音（左）與李皓晴首場女雙落敗。(路透社)

東京奧運女子乒乓球團體賽，今日(2日)舉行半準決賽，香港代表以3:1的局數反勝羅馬尼亞，打入明日傍晚舉行的準決賽，只要再贏一場就能贏得獎牌。

在單打項目失利，香港乒乓球代表在團體賽再度爭取佳績。雖然男團昨日提前出局，但女隊仍能晉身半準決賽。在今日面對羅馬尼亞的比賽，雖然蘇慧音與李皓晴的合作，以2:3一敵對手先輸一場。

杜凱琹贏兩場女單助晉級

但是在之後的女單，杜凱琹及李皓晴分別都能以3:0的局數擊敗對手。至第4場，港隊再由杜凱琹迎戰羅馬尼亞的Daniela Dodean。杜凱琹以3:0再贏一場，令港隊提前以場數3:1擊敗羅馬尼亞，晉身4強。港隊4強對手會是今晚舉行的日本與中華台北勝方。港隊即使4強落敗仍有銅牌戰可以爭取獎牌。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜港女乒團體賽入4強　明與日本或中華台北爭決賽權-278506
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