東京奧運｜港女重劍隊32:44負國家隊 只能與俄羅斯爭7至8名

男子花劍的張家朗昨日為香港取得金牌，香港女子重劍隊今日(27日)接力出戰，在女子重劍團體賽，面對世界排名第一的中國代表，香港隊雖然一度與中國隊處於拉据，但最終仍以32:44不敵對手。在之後的排名賽，港隊又負於美國，只能與俄羅斯爭第7或8名。

港隊今仗由江旻憓、佘繕妡及連翊希出戰，面對剛奪得今屆奧運重劍個人金牌的國家隊劍手孫一文，以及另外兩名代表林聲與朱明葉。香港先派出佘繕妡迎戰孫一文，首戰雙方比較守勢，最終孫一文僅得1分，以1:0暫時領先香港。而之後香港由江旻憓迎戰林聲，江旻憓為香港以4:3的分數，追至4:4平手。

港隊初段兩度追平

第3場的港隊由連翊希對中國的朱明葉，又再次被中國隊拉開比分至6:9。不過佘繕妡第4節對林聲，又再為香港將比分追平至11:11。然而第5戰孫一文再次上陣，並為中國取得14分，令中國隊將比數拉開至25:14。

之後第6及第7戰中國隊再將比分擴大，縱使港隊在第8及9戰輕微將分數收窄,但最後仍輸32:44，於16強止步。剛贏得個人金牌的孫一文成為中國隊晉級關鍵，她一人為中國隊取得21分，其餘朱明葉得13分，而林聲得10分；至於香港隊得分平均，江旻憓得14分、佘繕妡得11分、連翊希亦有7分。

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在之後的排名賽，香港隊再負於美國31:42，只能與俄羅斯爭第7至8位的排名賽。