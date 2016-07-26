東京奧運｜港女高球手陳芷晴首日並列58 瑞典球手暫時領先

東京奧運女子高爾夫球項目，今早(4日)在琦玉縣的霞關高爾夫球場舉行。香港的陳芷晴在首日以高於標準6桿的77桿成績，首日僅排第59。而首名是瑞典代表的Madelene Sagstrom，她以低標準5桿的66桿完成。

在日本39個都道府縣作出酷熱警告之下，賽事如期在琦玉展開。香港的陳芷晴是第8組上陣的球手。陳芷晴今日在第6、9、12及13個洞打出高標準1桿，以及於第11洞打出高標準2桿的成績，與2018年LPGA巡迴賽最佳球員，泰國的Ariya Jutanugarn獲並列58名。

至於其他著名球手，今年LPGA巡迴賽最佳球員南韓的金世煐以低標準2桿的成績，暫是並列第7。至於去年的LPGA巡迴賽最佳球員高眞榮，首日就打出低標準3桿，目前並到第4位。至於目前領先，是瑞典球手Madelene Sagstrom，她今日打出低標準5桿的66完成。

相關新聞：

東京奧運｜千禧後對決 日本女子滑板公園賽包辦金銀牌

東京奧運｜女子400米欄再破世績 美國包攬金銀牌

東京奧運｜印尼女雙金牌得主不止有樓送 祖家領袖送舖又送牛

東京奧運｜新增29宗個案創新高 希臘韻律泳隊多3人確診退賽

東京奧運賽程︱場地單車李慧詩李海恩登場 滑板公園賽展開 (附比賽時間)