Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京奧運｜港女4x100接力無緣決賽 中國刷新亞洲紀錄
2021-07-24
#Hashtags
東京奧運游泳女子4x100米自由泳接力譚凱琳鄭莉梅歐鎧淳何南慧何詩蓓澳洲中國池江璃花子日本
東京奧運｜港女4x100接力無緣決賽 中國刷新亞洲紀錄
news-images
歐鎧淳在第3棒未能收復失地。(互聯網)

東京奧運女子4x100米自由泳接力預賽今晚在東京水上運動中心上演，香港隊由譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、何南慧披甲，可惜未能殺入決賽。

以3分40.40秒晉身東奧的香港隊，讓何詩蓓留力於周一(26日)出戰女子200米自由泳，在女子4x100米自由泳接力第1場預賽，派出譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、何南慧上陣。

相關新聞東京奧運｜內村航平意外落馬無緣爭個人獎牌　賽後欲向隊友謝罪

港隊預賽身處第1線，在第1棒的譚凱琳開賽便落後，雖然鄭莉梅一度追貼，但之後兩棒歐鎧淳、何南慧都未能收復失地，只能夠最後一位觸池，時間為3分43秒52，比香港紀錄時間3分39秒94慢約4秒，肯定未能晉身明日早上10時45分舉行的決賽。

news-images
池江璃花子（右）未能協助日本女子4x100米自由泳接力隊晉身決賽。(美聯社)

池江璃花子披甲　日本成績僅排第9飲恨

至於第2組預賽，衞冕兼保持世界紀錄及奧運紀錄的澳洲隊，以3分31秒73勝出，而中國以3分35秒07排第4位，刷新了亞洲紀錄。另外成功對抗白血病後復出的池江璃花子，帶領日本隊出戰僅以3分36秒20排第5位。

最終決賽的8支球隊為澳洲、荷蘭、加拿大、英國、美國、中國、丹麥、瑞典，而東道主日本只排第9飲恨，港隊則於16隊中敬陪末席。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜港女4x100接力無緣決賽-中國刷亞洲紀錄-277225
#Hashtags
東京奧運游泳女子4x100米自由泳接力譚凱琳鄭莉梅歐鎧淳何南慧何詩蓓澳洲中國池江璃花子日本
Am730

東京奧運︱男友視角睇美少女箭神超迷人

東京奧運｜內村航平意外落馬無緣爭個人獎牌　賽後欲向隊友謝罪

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運︱男友視角睇美少女箭神超迷人
Am730
Am730
東京奧運｜內村航平意外落馬無緣爭個人獎牌　賽後欲向隊友謝罪
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多