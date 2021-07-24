東京奧運｜港女4x100接力無緣決賽 中國刷新亞洲紀錄

東京奧運女子4x100米自由泳接力預賽今晚在東京水上運動中心上演，香港隊由譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、何南慧披甲，可惜未能殺入決賽。



以3分40.40秒晉身東奧的香港隊，讓何詩蓓留力於周一(26日)出戰女子200米自由泳，在女子4x100米自由泳接力第1場預賽，派出譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、何南慧上陣。

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港隊預賽身處第1線，在第1棒的譚凱琳開賽便落後，雖然鄭莉梅一度追貼，但之後兩棒歐鎧淳、何南慧都未能收復失地，只能夠最後一位觸池，時間為3分43秒52，比香港紀錄時間3分39秒94慢約4秒，肯定未能晉身明日早上10時45分舉行的決賽。

池江璃花子披甲 日本成績僅排第9飲恨

至於第2組預賽，衞冕兼保持世界紀錄及奧運紀錄的澳洲隊，以3分31秒73勝出，而中國以3分35秒07排第4位，刷新了亞洲紀錄。另外成功對抗白血病後復出的池江璃花子，帶領日本隊出戰僅以3分36秒20排第5位。

最終決賽的8支球隊為澳洲、荷蘭、加拿大、英國、美國、中國、丹麥、瑞典，而東道主日本只排第9飲恨，港隊則於16隊中敬陪末席。