東京奧運｜港將獲頒近2000萬獎金 謝影雪藉關注籲支持寵物領養

在東京奧運為港爭取獎牌及創造佳績的多位運動員，今日(18日)出席由恒基精英運動員嘉許計劃的頒獎禮，向多位港將頒發近2,000萬元的獎金。其中，在羽毛球項目混雙取得第4名的謝影雪表示，希望藉自己運動員的身份，呼籲市民支持寵物領養。

部分運動員轉戰全運會未能出席

由於東京奧運之後，有部分本地運動員要轉戰國內舉行的陝西全運會，故此只有乒乓球隊杜凱琹、李皓晴、蘇慧音、羽毛球的鄧俊文、謝影雪、空手道的劉慕裳及游泳的何詩蓓出席。

羽毛球隊的謝影雪就表示，在東京比賽期間，知悉香港市民都有在商場等地收看比賽，亦收到了市民透過社交媒體的打氣訊息，就此得到很大的力量和感到窩心。另外，謝影雪又表示，因為自己作為運動員獲得很多的關注，故此希望以這個身份去鼓勵市民支持領養寵物。她表示，自己本身都有養狗，從寵物的身上亦得到很大的動力，故希望借今次機會作出呼籲。

拍檔的鄧俊文就表示，比賽期間見到謝影雪比自己緊張反而鬆一口氣，因為有人為他分擔比賽的壓力。至於有關對男團MIRROR的羽毛球挑戰，他自言以右手打比賽是挑戰，因為沒有相關的經驗，所有都要適應，可能未必發揮到一成的表現。

蘇慧音：李靜功勞很大

在乒乓球女子團體奪得銅牌，蘇慧音表示除了感謝香港市民的支持及打氣之外，也要感謝香港女隊教練的李靜。蘇慧音表示，李靜是一個很有激情的教練，作為一個奧運獎牌得主，難得李靜比賽期間會代入在場上的角色，故此李靜令團隊可以團結一致，故此港隊能贏得銅牌，李靜都有很大的功勞。蘇慧音又指，部分獎金會用於翻新其父親、前香港乒乓球運動員於九龍塘的乒乓球訓練中心。

何詩蓓稍後到歐洲比賽

另外，在游泳項目取得兩面銀牌的何詩蓓表示，自己能在奧運取得成績，不止是自己，還要感謝教練、隊友以及醫療團隊。對於今屆東京奧運，她表示因為沒有觀眾而有點特別，而她在比賽期間收到很多打氣訊息，故感謝香港市民的支持。何詩蓓表示自己稍後就會去歐洲出席比賽，之後亦要重投訓練。

劉慕裳冀取得比銅牌更好成績

而為香港取得首面亦可能唯一的空手道銅牌的劉慕裳，就表示自己之後會出戰世界賽，希望未來的賽事可以取得比銅牌更好的成績。