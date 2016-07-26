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東京奧運｜港羽鄧謝「左手配」再被剋死　6度敗於日本組合無緣獎牌
4 小時前
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東京奧運羽毛球鄧俊文謝影雪渡邊勇大東野有紗
東京奧運｜港羽鄧謝「左手配」再被剋死　6度敗於日本組合無緣獎牌
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港隊奧運羽毛球左手組合鄧俊文與謝影雪(右)，再度敗於日本組合渡邊勇大與東野有紗(左)失落銅獎。(美聯社圖)

東京奧運羽毛球混雙賽事，力爭銅獎的港隊鄧俊文與謝影雪不敵東道主日本組合渡邊勇大與東野有紗，最終得「梗頸四」，惟亦創下港隊在奧運羽毛球賽事的最佳成績。觀乎全場比賽，港隊這對全左手組合並非「無得打」，雖然在首局先輸17比21分，但第二局一度領先4比1分，更一度拉開15比10分，但日本的右左手組合渡邊勇大及東野有紗之後表現穩健，更反超前鄧俊文與謝影雪18比20分，惟鄧謝並無放棄，一度要鬥「刁時」，不過最後不敵日本組合。

翻查紀錄，港隊鄧謝「左手配」未曾贏過日本這對「左右手配」的組合，當中渡邊勇大為左手球員，東野有紗則為右手球員，現排世界第五，較港隊鄧謝組合高8位，而過去5次交手，日本這樣組合均獲全勝，堪稱是港隊的剋星。

遺憾未能以獎牌送別恩師

對於今次未能打破宿命，再次敗於日本的「渡東」組合，可能是第三度征奧的謝影雪最後一屆奧運，雖然能殺入四強，創下港隊最好成績，但未能以如賽前所講以獎牌送別將離隊的雙打恩師陳康。

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日本組合渡邊勇大(後)與東野有紗(前)合作無間，這對「左右手配」再度擊敗港隊。(美聯社圖)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜港羽鄧謝「左手配」再被剋死　6度敗於日本組合無緣獎牌-278198
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