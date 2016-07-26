東京奧運｜港羽隊混雙4強撼中國組合 謝影雪：甚麼都可發生

港隊於東奧再次挑戰中國隊！香港首席羽毛球混雙組合鄧俊文與謝影雪，昨在半準決賽，以直落兩局拍走英國對手，殺入4強，創造歷史；今晨9時35分乘勇出戰，火併頭號種子、中國世界冠軍拍檔鄭思維及黃雅瓊，爭奪決賽席位，全力向獎牌邁進。儘管過往對賽8次只嘗1勝，不過「三朝元老」謝影雪表示：「甚麼都可以發生，我們會抱衝擊心態去拚。」



世界排名第13位的鄧俊文、謝影雪首次攜手出戰奧運，在小組賽「死亡D組」連拚3場硬仗，最終以2勝1負的成績獲小組次名出線，成為首對殺入奧運8強的香港混雙組合。這對2018年亞運銀牌選手在8強被編入上線，遇英國對手艾利斯及史密芙，繼續有出色發揮，順利贏兩局過關，昂然躋身4強。上線另一場半準決賽，中國鄭思維、黃雅瓊組合，亦以兩局橫掃印尼隊輕鬆晉級。

對戰8次 港組合僅1勝

「鄧謝配」今晨與「鄭黃配」會師4強，合演大戰。鄭思維、黃雅瓊是當今頭號混雙拍檔，2018及2019年兩屆世界冠軍，長期高踞世界排名第一；過去與鄧俊文、謝影雪8度交手，錄得7勝1負的全面優勢，港將唯一勝仗來自2018年馬來西亞大師賽。對於再遇中國「剋星」，謝影雪坦言雙方實力確有一定差距，但不會就此放棄：「教練提醒我們，甚麼都可以發生，盡量保持信念，抱著衝擊心態去打。」作為「奧運新丁」的鄧俊文就希望減少無謂失誤，盡量放開來拚。

香港代表團今屆已有「劍神」張家朗和「女飛魚」何詩蓓分別贏得1金1銀，首次在單屆奧運突破1面獎牌數目。「鄧謝配」表示這個突破性的成績為他們帶來鼓舞，更有動力去為港爭取第3面獎牌。羽毛球混雙設銅牌戰。