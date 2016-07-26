東京奧運｜港隊史上第2金！張家朗稱霸男子花劍

港隊勁揪！24歲的張家朗在周一東京奧運男子花劍個人賽決賽，以15:11氣走力爭衛冕的意大利劍手，勇奪香港史上第2面奧運金牌。

面對來自意大利、上屆里約奧運男子花劍個人賽冠軍Daniele Garozzo，張家朗甫開賽便刺中對手，只是被判進攻無效，但之後仍然先拔頭籌。Daniele Garozzo防守還擊多次得手，反超前4:1。

張家朗企穩陣腳，慢慢取得優勢，連取5分以6:4領先。雖然一度被追近，但張家朗再次連贏4分，把優勢擴大至10:5。Daniele Garozzo再度追貼至僅落後1分，幸好張家朗頂住壓力，最終以15:11擊敗強敵，為港隊收穫一面金牌，也是港隊於東京奧運的首面獎牌。

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張家朗：唔好咁易放棄

張家朗賽後感謝各位為他打氣：「很激動，我沒有想過，因為之前打得不好，其他人則是世界冠軍，自己甚麼都不是，只好放輕鬆打。我試過打得不順，轉了打法，上前去打又變得OK。」

雖然他的表現向來冷靜，但自言其實不是：「我在8強有點躁，打得不太好。之前也試過這樣，但內心認為自己不可以這樣，之後便慢慢一場一場打落去。打完8強已經有少少抽筋，食了少少gel，食多些東西。現在都沒有想過做甚麼。」

張家朗最後寄語港人：「大家要堅持，唔好咁易放棄。」他透露，之前有點失落，算是陷入低潮，「作為運動員，成績是最重要的，之前我跌出前10，曾懷疑自己是不是值得在場上。今次證明我們劍擊不只在亞洲，於世界亦可以贏得到。」

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港隊史上第4面獎牌

這是港隊在奧運史上第4面獎牌。1996年阿特蘭大奧運，「風之后」李麗珊作出零的突破，在滑浪風帆奪取金牌。2004年雅典奧運，李靜、高禮澤於乒乓球男雙拿下銀牌。2012年倫敦奧運，「牛下女車神」李慧詩事於場地單車女子凱林賽取得銅牌。

銅牌戰方面，於4強不敵張家朗的捷克選手Alexander Choupenitch，以15:8擊敗日本的敷根崇裕，成功踏上頒獎台。