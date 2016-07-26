東京奧運｜港隊女泳棄賽4X200自接力 助何詩蓓留力戰100自由泳

繼香港「劍神」張家朗在東京奧運為港奪得一面歷史性的男子花劍金牌後，香港混血「女飛魚」何詩蓓(Siobhan Haughey)再為香港取得一面歷史性的女子200米自由泳的銀牌，兼且打破亞洲紀錄，成為香港在今次東京奧運第二面獎牌。

接下來，何詩蓓將面對餘下賽情，但港隊游泳總教練陳劍虹表示，與運動員與教練團商討後，決定放棄原定在今晚7時半的4X200米自由泳接力預賽，保留實力，全力出戰今晚6時15分的100米自由泳預賽，力爭出線。原定的4X200米自由泳接力預賽，由歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧及何詩蓓出賽。



何詩蓓在今屆東京奧運的女子200米自由游賽中，造出1分53秒92的成績，以0.42秒之差，不敵澳洲泳手蒂蜜絲，為香港奪得一面銀牌，賽後她表示自己屬於短線衝刺的運動員，不似對手蒂蜜絲那樣屬於比較有耐力的運動員。

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